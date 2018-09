تراجعت الليرة التركية فى تعاملات، اليوم الجمعة، بعد يوم من رفع البنك المركزى لسعر الفائدة الرئيسى بمقدار 625 نقطة أساس.

وكانت العملة التركية ارتفعت إلى 6.08 ليرة للدولار بعد رفع الفائدة، أمس الخميس، لكنها تراجعت قليلا فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة.

وبحلول الساعة 0447 بتوقيت جرينتش سجلت العملة التركية 6.13 ليرة للدولار، وخسرت العملة 40% من قيمتها هذا العام.

