الوطنية للنفط تناقش أعمالها مع مليتة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط أنها مُستمرة في إدارة مُختلف عملياتها بالشكل المُعتاد، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرها في طرابلس في الـ10 من سبتمبر الجاري.

وأشارت المؤسسة في بيان عبر موقعها الرسمي إلى انها عقدت اجتماعاً فنياً مع شركة مليتة للنفط والغاز بحضور مدير إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة الوطنية للنفط ورئيس لجنة الإدارة بشركة مليتة بمقر الشركة بالظهرة.

وتناول الاجتماع جدول نشاطات فريق العمل المُشترك لعام 2018 ومراحل برامج الإنتاج والصيانة والحفر التطويري، إضافة إلى خطة الشركة وقائمة مشاريعها المُستهدفة للعام القادم.

وناقشت المؤسسة مع فريق شركة مليتة العراقيل والتحديات التي تواجه أعمال الشركة ودراسة الحلول المُمكنة لها.

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