أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الجمعة 14/9/2018 وسعر الذهب والفضة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018 استقراره مع ختام التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.220 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد استقر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع ختام تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 7.228 دينار.

واستقر سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع ختام التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 8.107 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.220 دينار 6.200 دينار اليورو 7.228 دينار 7.148 دينار الجنية الاسترليني 8.107 دينار 8.027 دينار الليرة التركية 0.979 دينار 0.899 دينار الدينار التونسي 2.190 دينار 2.110 دينار الجنية المصري 0.346 دينار 0.266 دينار الدولار الكندي 4.779 دينار 4.699 دينار الدينار الاردني 8.756 دينار 8.676 دينار حوالات دبي-تركيا 6.490 دينار –

> اخر اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا دولار = 5.200 دينار كاش – 6.750 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.430 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.330 دينار ليبي

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 165 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 192.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 220 دينار

كسر الفضة = 2.25 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.