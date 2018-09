تباطؤ وتيرة الاستثمار ومؤشرات ضعف في الاقتصاد الصيني

كشفت أرقام، نشرت الجمعة، مؤشرات ضعف في الاقتصاد الصيني، وأظهرت أيضا تباطؤ وتيرة الاستثمار إلى مستويات قياسية، فيما استقر الإنفاق في قطاع التجزئة والإنتاج الصناعي.

وتسعى بكين إلى تحقيق توازن دقيق، فمن جهة تريد نقل محرك النمو من الاستثمار والصادرات نحو الاستهلاك الفردي، فيما تتصدى في الوقت نفسه لتراكم الدين العام.

وصعّب النزاع التجاري مع الولايات المتحدة المهمة، وتسبب بتراجع أسواق المال المحلية إلى مستويات غير مسبوقة، منذ الانهيار في 2016.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بزيادة الرسوم على كل سلعة صينية تدخل الولايات المتحدة، رغم احتمال عقد جولة ثانية من المباحثات الرفيعة المستوى.

