“جنرال موتورز” تسحب مليون سيارة لعيب في “التوجيه”

كشفت جنرال موتورز، أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، أنها بصدد استدعاء 1.205 مليون شاحنة خفيفة وسيارة رياضية متعددة الاستخدامات، في أنحاء العالم بسبب مشاكل تؤدي إلى فقد مؤقت لنظام التوجيه المعزز كهربائيا.

يشمل الاستدعاء شاحنات خفيفة وسيارات رياضية متعددة الاستخدامات تحمل العلامات شيفروليه و”جي.إم.سي” وكاديلاك طرز 2015 منها نحو 1.02 مليون سيارة في الولايات المتحدة.

ونقلت رويترز عن توم ولكنسون، المتحدث باسم جنرال موتورز إن الشركة تلقت تقارير عن 30 حادث اصطدام وإصابتين، لكن لا توجد حالات وفيات مرتبطة بالاستدعاء.

وتسبب المشكلة صعوبة في توجيه السيارة وبصفة خاصة على السرعات المنخفضة، مما يزيد من مخاطر الاصطدام، بحسب إدارة سلامة المرور على الطرق السريعة وهي الجهة التنظيمية المختصة بسلامة السيارات في الولايات المتحدة.

