الصين تعفى السودان من ديونها حتى 2015

أعلنت الصين على لسان سفيرها بالخرطوم، اعفاءها لديونها الحكومية على السودان حتى العام 2015، وذلك ضمن اتفاقيات التعاون التي وقعت مؤخرا بين البلدين.

وتوقع السفير الصيني إعفاء الصين للقروض الحكومية على السودان حتى العام 2018، وذلك بحسب التزام الرئيس الصيني لقمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، لإعفاء الدول الإفريقية عن القروض الحكومية بدون الفوائد المستحقة حتى نهاية العام 2018.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن السفير لي ليانخه، خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم “تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التعاون بين السودان والصين في كافة المجالات ولمعالجة المشاكل التي تعرقل التعاون بين البلدين”.

ولفت إلى تقديم الصين لمنح وقروض بدون مقابل للسودان، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الزراعة والصناعة والجمارك، لدعم العلاقات بين البلدين.

