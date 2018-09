مصر تتصدر المركز الأول بين المقاصد السياحية الأفريقية للصينيين

احتلت مصر المكانة الأولى بين المقاصد السياحية الأفريقية الأكثر شعبية لدى الصينيين، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة “آويو” السياحية الصينية.

وأظهرت نتيجة دراسة تحليلية -أجرتها الشبكة الصينية وتم نشرها اليوم الجمعة استنادًا إلى تحليل بيانات رحلات السياح الصينيين التى تم حجزها خلال الخمسة الأعوام الأخيرة، وحالة تصفح مستخدمى الإنترنت لكلمات “أفريقيا” و”التراث الثقافي” و”هجرة الحيوانات”- أن مصر وموريشيوس وكينيا وجنوب أفريقيا وتونس أصبحت المقاصد السياحية الخمسة الأكثر رواجًا بين الصينيين.

وكشف التقرير أن من بين السياح المتجهين إلى مصر، هناك 54% من السيدات، فيما شكل السياح من مواليد الثمانينيات 44% من الإجمالي، ومواليد السبعينيات 18% من الإجمالي، بينما ازداد عدد السياح من مواليد التسعينيات ليشكل 12% من الإجمالى.

