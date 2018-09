وزير المالية المصرية: نستهدف جمع 2.8 مليار جنيه من طرح “أموك”

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الجمعة، إن مصر اختارت بنك إتش.إس.بي.سى، لتنفيذ طرح 20% من أسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) فى البورصة، لجمع نحو 2.8 مليار جنيه (156.77 مليون دولار).

وتعكف الحكومة المصرية على برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة فى قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة فى دعم المالية العامة للدولة.

ومن المقرر أيضا طرح أسهم فى شركات الشرقية للدخان والإسكندرية لتداول الحاويات وأبوقير للأسمدة ومصر الجديدة للإسكان والتعمير كمرحلة أولى.

