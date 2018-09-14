تكالة: خبراء شاركوا في إعداد برنامج الإصلاحات

قال رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان ثمرة مُذكرة أعدها خبراء اقتصاديون من مختلف الجامعات الليبية، بعد مجموعة من ورش العمل التي جمعتهم.

وأشار تكالة في تصريحات لوكالة “ىكي” الإيطالية إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولى قد تبنى التوصيات التي تضمنتها مذكرة الخبراء الاقتصاديين وتواصل مع المصرف المركزي ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأنها.

وحول الخطة الزمنية لتطبيق بنود الإصلاح الاقتصادي،أوضح رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة أن تطبيقها من المفترض أن يكون قد بدأ منذ لحظة التوقيع عليها، مُضيفاً ان تطبيق خطوة رفع الدعم عن المحروقات سيتأخر قليلاً.

ويُشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للدولة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي قد اعلنوا عن اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي في الـ12 من سبتمبر الجاري، عقب اجتماع ثلاثي بحضور النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق.

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