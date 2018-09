تراجع العملة المحلية يؤدي لانهيار السوق المركزي الإيراني

المتوسط:

يعاني بازار طهران وهو السوق المركزي الذي يعتبر نبض الاقتصاد الإيراني أزمة كبرى إثر انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار والتضخم نتيجة عودة العقوبات الأميركية.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” في تقرير عن حالة السوق، أن مجمعا تجاريا واحدا من بين الآلاف في البازار الكبير المترامي الأطراف في طهران أن يقدم صورة عن هذه الأزمة المتفاقمة.

ونقل التقرير عن أوضاع المحلات في المجمع من مندوب مبيعات يريد الانتقال إلى أوروبا من أجل حياة أفضل إلى أم تفاصل حول دفع ثمن هدايا لزواج ابنتها وسط انهيار العملة الإيرانية الريال.

ويلقي بائع آخر باللائمة على السياسات الداخلية والفساد في تفاقم مشاكل البلد، ويذكر التقرير أن اللعنات والصراخ تتعالى ضد الحكومة من قبل المواطنين الذين يتحدثون للصحافيين.

ويعاني سكان إيران البالغ عددهم 80 مليون نسمة من أزمة الوضع المعيشي، حيث تتواصل الاحتجاجات المتفرقة في البلاد بسبب تدهور اقتصاد البلد، ويقولون إن الأسوأ لم يأت بعد.

