ارتفاع العجز التجاري للمغرب 10.1%

ارتفع العجز التجاري للمغرب 10.1 بالمئة إلى 137.9 مليار درهم (14.7 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتظهر البيانات أن الواردات نمت 10.2 بالمئة، لتفوق الصادرات التي ارتفعت 10.2 بالمئة.

وتزايدت واردات المغرب، التي تفتقر إلى النفط، من الطاقة 18.8 بالمئة فيما زادت واردات المعدات 12.5 بالمئة. وزادت واردات السلع تامة الصنع 6.6 بالمئة.

وارتفعت صادرات قطاع السيارات 17.7 بالمئة، ويوجد في المغرب مصانع لإنتاج سيارات الشركتين الفرنسيتين رينو ومجموعة بي.إس.إيه.

