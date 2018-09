“ترامب” يأمر بالمضي في فرض الرسوم الجمركية على الصين

المتوسط:

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساعديه بالمضي قدما في فرض رسوم جمركية على منتجات صينية إضافية بنحو 200 مليار دولار، حسبما أفادت “بلومبرغ” الجمعة، مما انعكس على الفور على سعر اليوان الصيني.

وتأتي أوامر ترامب الأخيرة، رغم مساعي وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، لاستئناف المحادثات مع الصين بشأن تسوية الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وأثر تقرير “بلومبرغ” بشكل فوري على الأسواق المالية، حيث واصل اليوان انخفاضه مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، الجمعة.

وبحلول الساعة 16:13 بتوقيت غرينتش، تراجعت العملة الصينية في التعاملات الخارجية 0.45 بالمئة إلى 6.876 يوان مقابل الدولار، وفي المقابل، واصل مؤشر الدولار مكاسبه ليرتفع 0.33 بالمئة إلى 94.830.

وجاءت خطوة ترامب بعد أسبوع من طرح الرئيس الأميركي احتمال فرض رسوم جمركية على واردات بقيمة 200 مليار دولار، وتهديده أيضا بفرض رسوم على سلع بقيمة 267 مليار دولار.

واستوردت الولايات المتحدة سلعا من الصين بقيمة 505 مليارات دولار العام الماضي، لكن واردات الولايات المتحدة من الصين منذ بداية 2018 حتى يوليو زادت 9 بالمئة تقريبا بالمقارنة مع نفس الفترة من 2017، وفقا لبيانات أميركية.

