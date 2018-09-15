دراسة لتوليد الكهرباء بواسطة أنابيب النهر الصناعي يجريها مهندس ليبي

أخبار ليبيا24- خاص

يجري المهندس الليبي من مدينة إجدابيا ناصر بوغربي دراسة علمية دقيقة حول تركيب توربينات مولدة للكهرباء داخل أنابيب النهر الصناعي ستولد طاقة كهربائية قدرتها 20 ميغا وات.

وأوضح بوغربي أن هذه الطاقة النظيفة والمستمرة طيلة الـ 24 ساعة سيعاد توجيهها إلى المضخات الرافعة للمياه في مدينة الكفرة والسرير وبالتالي سيوفر المشروع مبالغ طائلة وكميات ضخمة من المحروقات التي كانت تستعمل في تشغل محطة السرير.

وذكر بوغربي أن التوربينات لن تحتاج إلى صيانة إلا كل 10 سنوات والمكان المناسب لتركيبها هو منطقة الوادي الفارغي جنوبي إجدابيا وبالتالي سيكون للبلدية مصدر دخل ثابت من الطاقة الكهربائية والموارد المالية حيث يمكن بيع هذه الطاقة بشكل مستمر .

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