ريك بيري: 3 دول يمكنها زيادة الإنتاج العالمي للنفط

أكد وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، اليوم الجمعة، أن السعودية والولايات المتحدة وروسيا بمقدورها زيادة الإنتاج العالمي من النفط في الأشهر الثمانية عشر المقبلة، لتعويض انخفاض إمدادات الخام من إيران.

وتحدث بيري في مقابلة مع رويترز، خلال زيارته للعاصمة الروسية موسكو، قائلا إن لديه “شعورا إيجابيا بشأن قدرة السعودية على الحفاظ على مستوى إنتاجها، وحتى زيادته”.

وأضاف أنه يتوقع زيادة كبيرة جديدة في إنتاج الخام في الولايات المتحدة على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة بالمقارنة مع الزيادات المسجلة حتى الآن، في الوقت الذي سيتم فيه تشغيل طاقة جديدة لخطوط الأنابيب.

وبيّن أنه في غضون ذلك فإن روسيا “تعمل بجد” لتوصيل الإنتاج إلى السوق العالمية، وتابع: “لذلك لا أتوقع زيادات كبيرة في أسعار النفط العالمية”.

وبشأن العلاقة السياسية المشحونة بالتوتر بين واشنطن وروسيا، أوضح أنه ونظيره الروسي وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، يفضلان عدم توسعة العقوبات الأميركية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “الكرة في ملعب روسيا”.

وتابع: “لدى روسيا الفرصة لإرسال رسالة بأنهم سيكونون جيرانا جيدين، سيكونون متحضرين في الطريقة التي سيتعاملون بها مع جيرانهم. هذا لم يحدث بعد، من وجهة نظرنا، في التعامل مع أوكرانيا”.

وسيحدد سلوك روسيا تجاه دول أخرى ما إذا كانت الولايات المتحدة مضطرة لفرض عقوبات على مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي تقوده روسيا.

واختتم الوزير الأميركي حديثه قائلا: “إلى أن يتم إرسال تلك الإشارات، فإن العقوبات المحتملة على نورد ستريم 2 تظل واقعية للغاية”.

