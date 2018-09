مكافأة 71.5 ألف دولار مقابل كشف سر إتلاف الفراولة في كوينزلاند الأسترالية

عرضت ولاية كوينزلاند الأسترالية، السبت، مكافأة قدرها 100 ألف دولار أسترالي (71500دولار) مقابل معلومات تقود إلى اعتقال المسؤولين عن إتلاف فراولة بغرس إبر خياطة فيها.

وقالت الشرطة: “ست علامات تجارية للفراولة ملوثة بإبر ودبابيس، مما دفع السلطات لإصدار تحذيرات تطالب الناس بتقطيع الفاكهة قبل تناولها، ومصدر الفاكهة التي تحتوي على الإبر والدبابيس هو مورد مقره في كوينزلاند”.

وأوضحت رئيسة وزراء كوينزلاند، أنستيشا باليشيه، في مؤتمر صحفي أكدت فيه أمر الجائزة: “يحاول أحد ما تخريب الصناعة لكنهم يعرضون حياة الرضع والأطفال والأسر للخطر”.

وتعد الولاية منتجا كبيرا للفراولة في صناعة وطنية حجمها أكثر من 130 مليون دولار أسترالي سنويا، ورفعت مجموعة “وولورث” كل الفراولة التي تحمل العلامات التجارية المتضررة من على أرفف متاجرها، بعد أن تراجعت أسعار الفراولة في شتى أنحاء الدولة.

