اقتصاد

عطيه يكشف عن ثغرة ببرنامج الإصلاح

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، عطية الفيتوري، إنَّ حكومة الوفاق خلقَت مصدرَ تمويل جديد وكبير للميزانية العامة، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنت عنه مؤخراً.

وأوضح عطية في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، أنّه في حال تم تطبيق بند فرضِ رسم على بيع المصرف المركزي للأغراض التجارية والتحويلات الخاصة والأفراد، فإنَّ ذلك لن يُساهم في خفض القيمة الرسمية للدينار الليبي.

وأشار الخبيرُ الاقتصادي إلى أنَّ عدم خضوع علاوة أرباب الأسر والتحويلات الحكومية لدفع هذه الرسوم، يعني أنَّ المصرف المركزي سيقوم بقيدِ قيمتها بالدولار، إلى جانب أصوله بالدولار عند بيع النفط في الأسواق الدولية، وتحويل القيمة بالدولار من قبل المصرف الليبي الخارجي، إلى المصرف المركزي، ما يعني أن إيرادات النفط الليبي ستبقى بالدولار.

وقال عطية إنَّ حكومةَ الوفاق تسعى إلى تخصيص الفائض الذي ستحقّقه في الميزانية العامة؛ لدفع الدين العام المحلي مُستقبلاً، مؤكداً أن المواطن البسيط هو من سيدفع ثمن هذه الإجراءات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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