ارتفاع طفيف للدولار واليورو والاسترليني امام الدينار مع بدء تعاملات السوق الموازي اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي ارتفاعه بشكل طفيف مع بدء تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار صباح اليوم 6.230 دينار ليبي للبيع و 6.210 دينار للشراء, وتراجع الدولار اواخر الاسبوع الماضي متأثراً بأعلان المجلس الرئاسي، اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية اللازمة لتحقيقه.

بدوره صعد سعر اليورو مساء اليوم مع بدء تعاملات السوق الموازي إلى 7.258 دينار ليبي, كما صعد سعر الجنية الاسترليني إلى 8.149 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي يوم الخميس الماضي عند سعر منخفض ب6.150 دينار وظل يصعد مساءا بشكل نسبي إلى أن وصل إلى 6.330 دينار لكنه انخفض عند الاغلاق إلى 6.220 دينار للدولار الامريكي الواحد.

ويتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعلن عنه معالجة السعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.

ويعيش السوق الموازي حالة من التذبذب والترقب والخوف مما ستؤول إليه الإصلاحات الاقتصادية بشأن تعديل سعر الصرف والرسوم المفروضة على النقد الاجنبي، ما دفع الدولار للارتفاع بشكل حذر.