مصر توقع اتفاقيتين مع شركات نفط عالمية

وقع وزير البترول المصري طارق الملا، اتفاقيتين جديدتين مع شركات نفط عالمية للتنقيب عن البترول والغاز باستثمارات أكثر من مليار دولار.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الاتفاقية الأولى وقعت مع هيئة البترول وشركتي شل العالمية وبتروناس الماليزية في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط ، باستثمارات نحو مليار دولار لحفر 8 آبار جديدة في المياه العميقة”.

كما وقعت الاتفاقية الثانية مع هيئة البترول وشركات كويت إنرجي ودوفر الكندية وروكهوبر البريطانية في منطقة أبوسنان بالصحراء الغربية باستثمارات 10 ملايين دولار ومنحة توقيع مليوني دولار لحفر 4 آبار.

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