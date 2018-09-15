أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم السبت 15/9/2018 وسعر الذهب والفضة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 15 سبتمبر 2018 ارتفاعه بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.230 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد ارتفع اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 7.258 دينار.

وصعد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.149 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث4

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.180 دينار 6.160 دينار اليورو 7.200 دينار 7.120 دينار الجنية الاسترليني 8.083 دينار 8.003 دينار الليرة التركية 1.005 دينار 0.925 دينار الدينار التونسي 2.240 دينار 2.160 دينار الجنية المصري 0.345 دينار 0.265 دينار الدولار الكندي 4.742 دينار 4.662 دينار الدينار الاردني 8.702 دينار 8.622 دينار حوالات دبي-تركيا 6.320 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا دولار = 5.100 دينار كاش – 6.750 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.300 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.200 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 168 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 196 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 224 دينار

كسر الفضة = 2.25 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.