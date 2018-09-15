توزيع الدقيق على مخابز طرابلس المركز الاثنين

أفاد رئيس لجنة الأزمة ببلدية طرابلس المركز ناصر الكريوي، السبت، أن الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف ستوزع الدقيق، الاثنين المقبل، على مخابز بلدية طرابلس المركز.

وأضاف الكريوي، في تصريح للرائد، أن توزيع الدقيق بدأ ببلدية سوق الجمعة ثم أبو سليم وسيستمر في باقي البلديات، وفق آلية وضعت لمتابعة البيع، مشيرا إلى أن سعر البيع سيكون دينارا واحدا للخمسة أرغفة، مطالبًا، في الوقت ذاته، المواطنين بالإبلاغ عن المخابز المخالفة للأسعار.

يذكر أن لجنة الأزمة والطوارئ المكلفة من المجلس الرئاسي أعلنت، الأحد الماضي، تسعير الخمسة أرغفة من الخبز بدينار واحد، وبوزن 150 غرامًا للرغيف، ابتداء من الأسبوع الحالي.

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