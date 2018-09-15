مسؤول الزراعة جالو.. يوضح أسباب عزوف المزارعين عن سوق التمور

أخبار ليبيا24- خاص

أدلى مسؤول قطاع الزراعة جالو سالم الفار بالأسباب التي أدت إلى عزوف المزارعين والتجار عن سوق التمور في جالو لهذا العام.

وأفاد الفار، أن التأخر في فتح سوق التمور هذا العام وتزامن موعد جني التمور مع عيد الأضحى، وعدم توفر مقر إقامة للتجار الراغبين في الشراء من خارج الواحات كانت من أسباب عزوف المزارعين عن السوق.

وتابع مسؤول القطاع أنه من ضمن الأسباب كذلك غياب اهتمام الجمعية الزراعية بالسوق ومراقبة أصناف التمور مما جعل المزارعين يتجهون لسوق التمور في “أوجلة ” نتيجة السعر الجيد في البيع هناك.

وأضاف الفار أن مزارعي جالو لم يجنوا التمور لأسباب عدة من بينها ضعف الإنتاج هذا العام , وظهور الإصابات الحشرية، ونتيجة ارتفاع درجة الحرارة تسبب في جفاف عذوق (سيف العرجون) وبالتالي جفاف الثمار، إضافة إلى أسباب مادية وارتفاع أسعار الأيدي العاملة.

واقترح مسؤول القطاع حلول لعودة السوق وهي تغير إدارة الجمعية الزراعية، والبدء من الآن الاهتمام بالسوق وتوفر جميع متطلبات السوق العصري، من استراحة، ومطعم، وكافي، ودورات مياه، وحراسة.

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