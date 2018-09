السعودية تسجل مرتبة متقدمة عالمياً بالتنمية البشرية

أظهرت دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP، أن السعودية تحتل المرتبة 39 بين 189 دولة بمؤشر التنمية البشرية للعام 2017، لتصنف المملكة بذلك من بين الدول ذات التنمية البشرية العالية جدا.

ويأتي تصنيف السعودية بفضل الجهود المبذولة في البلاد على كافة الأصعدة من جميع الجهات الحكومية و القطاع الخاص، لتعكس هذه الجهود الأهداف التي بنيت عليها رؤية2030 والتي تمثل وثيقة طموحة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة جميع المتغيرات التنموية المتسارعة عالمياً.

ويستند المؤشر التنمية البشرية العالمي إلى 3 أركان رئيسية هي متوسط العمر المتوقع واكتساب المعرفة ومستوى المعيشة.

