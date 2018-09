هبوط قياسي في واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني

المتوسط:

تراجعت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني خلال أغسطس إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2015، حيث خفض الزبائن مشترياتهم مع اقتراب فرض عقوبات أميركية على طهران اعتبارا من نوفمبر.

وفي أغسطس، استوردت كوريا الجنوبية 232 ألفا و723 طنا من الخام الإيراني، أو ما يعادل 55 ألفا و28 برميلا في اليوم، بانخفاض نسبته 85 بالمئة من 1.55 مليون طن العام الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات الجمارك، السبت.

وهذا هو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2015 عندما بلغ حجم الواردات 207 آلاف و629 طنا.

وهبطت واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران 41.4 بالمئة إلى 7.15 مليون طن، أو ما يعادل 215 ألفا و807 براميل يوميا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

واشترت كوريا الجنوبية، وهي خامس أكبر مستورد للخام في العالم، ما إجماليه 12.62 مليون طن من الخام في أغسطس، أو ما يعادل 2.98 مليون برميل يوميا، بانخفاض بلغ نحو 7 بالمئة من 13.55 مليون طن قبل عام.

وفي أغسطس، عززت كوريا الجنوبية مشترياتها من النفط من الولايات المتحدة وأستراليا لتحل محل النفط الإيراني.

وزادت واردات الخام الأميركي 5 أمثال إلى 887 ألفا و559 طنا على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات من أستراليا إلى 4 أمثال مسجلة 305 آلاف و347 طنا.

وفي أول ثمانية أشهر من العام، اشترت كوريا الجنوبية 99.62 مليون طن من الخام، أو ما يعادل 3 ملايين برميل يوميا، بارتفاع 1.5 بالمئة على أساس سنوي.

وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية، التي تديرها الدولة، البيانات النهائية لواردات أغسطس النفطية في وقت لاحق من هذا الشهر، وفق ما نقلت رويترز.

