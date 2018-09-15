توزيع حصة الدقيق على المخابز في بنغازي

بنغازي 15 سبتمبر 2018 (وال)- باشرت لجنة مشكلة من قبل بلدية بنغازي صباح اليوم السبت، في توزيع مادة الدقيق المخصصة على المخابز وذلك في ساحة الكيش .

وقال نائب رئيس نقابة المخابز في بنغازي وعضو اللجنة المشكلة في تقييم المخابز محمود العريبي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن عملية توزيع مادة الدقيق على المخابز تتم وفق آلية منظمة ومحددة، وهي الدفعة الثالثة لشهر الحالي وسيتم توزيع مادة الدقيق خلال الفترة القادمة .

وأوضح العريبي سيتم تقييم وإعادة تقييم عمل المخابز العاملة، والمخابز التي تقع داخل نطاق البلدية اعتباراً من يوم الاثنين القادم وفق للجنة مشكلة للإشراف والتقييم.

ونوه العريبي لدور دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، ووزارة الاقتصاد، ودعمهم المتواصل لحل مشكلة نقص مادة الدقيق وتوفيره للمخابز بشكل سريع وعاجل . (وال- بنغازي) م ك / ر ت

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