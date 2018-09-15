ليبيا الخامسة عربيًا في احتياطي النفط والثامنة في الغاز الطبيعي

احتلت ليبيا المركز الخامس عربيا في احتياطي النفط الخام المؤكد، بحسب التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول (أوابك).

وذكر تقرير المنظمة الذي نشر أمس الجمعة، أن احتياطي ليبيا من النفط الخام يصل إلى 48.5 مليار برميل، وهو ما يعادل 3.76% من الاحتياطي العالمي.

وتتصدر السعودية الدول العربية بأكبر احتياطي مؤكد يصل إلى 263.9 مليار برميل، يمثل 20.7% من الاحتياطي العالمي، يليها العراق بنحو 143.4 مليار برميل، وفق ما نقل التقرير.

في حين احتلت الكويت المركز الثالث باحتياطي مؤكد يقدر بـ 101.5 مليار برميل، ثم الإمارات بحوالي 97.8 مليار برميلِ، وجاءت ليبيا في المركز الخامس بحوالي 48.4 مليار برميل، تلتها قطر بحوالي 25.2 مليار برميل،

وتأتي الجزائر في المركز السابع باحتياطي مؤكد يصل إلى 12.2 مليار برميل، تبعتها سلطنة عمان باحتياطي 5.3 مليار برميل، ثم مصر بحوالي 3.4 مليار برميل، وبعدها اليمن بنحو 3 مليارات برميل، وسورية باحتياطي يقدر بـ2.5 مليار، تلاها السودان بحوالي 1.5 مليار برميل.

وأشارت احصائية حديثة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوابك)، إلى أن إجمالي احتياطي الدول العربية الأعضاء يصل إلى 706.2 مليار برميل، وهو ما يمثل نحو 55.2% من احتياطي النفط المؤكد عالميًا.

ليبيا الثامنة في الغاز

وتضمن التقرير السنوي لمنظمة البلدان العربية المصدرة للبترول (أوابك)، احصائية لاحتياطيات الغاز الطبيعي، حيث جاءت ليبيا في المركز الثامن على مستوى الدول العربية باحتياطيات قدرت بحوالي ترليون متر مكعب ونصف.

وتحتل قطر المركز الأول باحتياطي يصل إلى 24.07 تريليون متر مكعب، تمثل 12.29% من الاحتياطي العالمي، حسب نشرة (أوابك) لعام 2017، تلتها السعودية بنحو 8.91 تريليون متر مكعب تعادل 4.4% من الاحتياطي العالمي، ثم الإمارات بحوالي 6.09 تريليون متر مكعب أي بنسبة 3.11% عالميًا.

وجاءت الجزائر في المركز الرابع عربيًا، إذ يصل احتياطها المؤكد من الغاز الطبيعي إلى 4.5 تريليون متر مكعب، وبنسبة 2.3% عالميًا، تبعها العراق بحوالي 3.69 تريليون متر مكعب، وبنسبة 1.89% عالميًا، ثم مصر في المركز السادس بـ 2.08 تريليون متر مكعب، بما يمثل 1.06% عالميًا، فالكويت بحوالي 1.78 تريليون متر مكعب.

أما ليبيا فقد جاءت في المركز الثامن عربيًا باحتياطي يقدر بـ 1.5 تريليون متر مكعب، تلتها سلطنة عمان بحوالي 505 مليارات متر مكعب، ثم اليمن بنحو 479 مليار متر مكعب. وحسب بيانات نشرة أوابك فإن احتياطي دول أوابك من الغاز الطبيعي المؤكد يمثل 27% من الاحتياطي العالمي.

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