الحبري : مستندات ومقاطع وأرقام سننشرها لحسم قضية أموال مركزي بنغازي

بنغازي 15 سبتمبر 2018 (وال) – رد محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء على الحبري اليوم السبت على الجدل الذي اثاره تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن بشأن الاموال التى قال بأن آمر الكتيبة 106 قد نقلها إلى مكان غير معلوم وذلك نقلاً عن مصادر لما يسمها التقرير .

وأوضح الحبري – في اتصال هاتفي مع قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعته صحيفة المرصد – بأن ما ورد في تقرير الخبراء غير صحيح وغير حيادي ، مبيناً بأنهم كمصرف مركزي شكلوا لجنة لتجهيز رد مكتوب مدعوم بالصور والفيديو واضاف في الحوار التالي :

س / سيد علي الحبري واقعة الاموال التى طالتها مياه الصرف الصحي أثارت جدلاً في الشارع الليبي كونها متعلقة بأموال الشعب ما الذي حدث تحديداً ؟

ج / ما حدث هو ما قلته تماماً طبعاً المنطقة كانت منطقة اشتباكات لمدة 4 سنوات وانت تعلم ان الخزائن تحت الارض والمنطقة لا يوجد بها تيار كهربائي والصرف الصحي سيذهب الى اقصر نقطة تحت الارض وهي الخزائن وحدث تسرب من خلال الابواب وبما أنه الخزائن تركت لـ4 سنوات فالتسرب كان كبيراً .

س / لجنة الخبراء الأممية هي لجنة حيادية لا تتبع أي طرف في ليبيا ما الذي دعاها لإتهامكم وإتهام أطراف بعينها كونها سرقت مئات الملايين من الدينارات والعملات من المصرف المركزي ؟

ج / لم يسرق أحد الاموال يا أخي هذه الكلمة لا يجب أن لا تثار في الاعلام فكلمة سرقة كلمة كبيرة لا يجب أن تقال لا منكم ولا منهم هم كلجنة خبراء خصوصاً اننا في حالة تواصل مستمر معهم .

س / هل تواصلوا معكم إبان اعداد هذا التقرير للتحقق أين ذهبت هذه الأموال وكيف تمت عملية اتلافها تحديداً ؟

نج / نحن سنرد على هذا التقرير بتقرير رسمي وشكلنا لجنة لهذا الخصوص وسنرد رسمياً .

س / كم كانت كمية الاموال تحديداً في المصرف المركزي بنغازي سيادة المحافظ ؟

ج / هذا سيتضمنه ردنا الرسمي بالأرقام وسيتضمن الكميات أيضاً.

س / من هنا وحتى يصدر ردكم هذه الاسئلة تثار في الشارع الليبي وأنت الان معنا نريد توضيح ؟

ج / لن أرد الان حتى ما ورد في التقرير غير صحيح وغير سليم وغير محايد ويحتاج الرد علي عديد الصفحات والتقارير واللقطات المرئية لان الرد الشفهي لن يكون شافياً .

س / لماذا كل هذا الصمت والتكتم على الحادثة حتة ظهر تقرير الخبراء ليتم التوضيح بعدها ؟

ج / يا سيدي نحن لا نخفي شيء نحن على تواصل مع المحامي العام، وهناك ملف قضية يتم متابعته ورد فيه أن مصرف بنغازي المركزي يحتاج إلى فتح الخزائن مهما حاولت الحديث شفهيا على الموضوع لن اوفيه ويحتاج للرد والبث فيه بطريقة قانونية وتوضيح كيف تم فتح الخزنة وتصويرها وما حدث نتيجة ترسب مياه الصرف داخلها والإجراء القانوني الذي اتخذ .

أما الحديث شفهياً على الموضوع سيسبب نفس الجدل الذي يدار حالياً .

س / نفهم من كلامك أن الاموال لم تمس فقط الجزء الذي اتلف ولم يعود الى الشارع؟

ج / هناك جزء أتلف وجزء لم يمس وما تم إتلافه تستطيع التأكد من تلفه بالعين هذه الحقيقة أما تفسيرات التقرير الاممي خارجة عن الموضوعية والمنطق ويجب ايضاح أن هناك تلف في الخزائن قد حدث وهو تلف حقيقي. (وال- بنغازي) ع ع

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