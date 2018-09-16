دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني يـضــع حـجـر الأسـاس لمستـشفى عمـر المـخـتار العـام

عمر المختار 16 سبتمبر 2018 (وال) – وضع دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله الثني، برفقة وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب وبحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي والوكيل المساعد بديوان الوزارة السيد غيث دربوك ظهر اليوم السبت ببلدة عمر المختار جنوب مدينة البيضاء حجر الاساس لإنشاء وتحوير مستشفى عمر المختار العام “بسعة 80 سريرا”، مجهز بكافة الاجهزة والمعدات الطبية وفقآ لنص الاتفاق، و والذي تنفذة شركة الامداد الليبي للمقاولات العامة .

وقال وكيل عام وزارة الصحة، إن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الحيوية بالنسبة لبلدة عمر المختار والمناطق و المدن المجاورة، حيث يتوسط موقع المشروع كافة مناطق جنوب مدينة البيضاء ، وسيكون له اثر واضح في تغيير واقع الخدمات الصحية بالمنطقة ككل، وذلك على صعيد تقديم الخدمات الطبية المتكاملة، مشيرا إلى أن المستشفى سيكون من ضمن المشاريع التخصصية الكبيرة، والتي ستساهم في تعزيز حاجة المواطنين للرعاية الصحية”، الامر الذي سيضمن توفير غطاء سريري مناسب مقارنة بالنقص الذي تعاني منه المنطقة الشرقية، بعد اقفال بعض المستشفيات بععد من المدن بسبب الاشتباكات الدائرة علي الحرب على الإرهاب في البلاد “.

وأكد عقوب على حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات الصحية لأهلنا في المنطقة ولكافة البلديات المجاورة، وذلك بحسب المعايير الصحية الدولية.

بدوره أثـنى وكيل عام وزارة الصحة على رئيس مجلس رئاسة الوزراء السيد عبدالله الثني، ولدورة الفاعل في إصدار قرار تنفيذ مشروع انشاء وتحوير المستشفي ليكون جاهز في مدة أقصاها “180” يوم فقآ لنص العقد والاتفاق مع الشركة المنفذة .

كما قام رئيس الحكومة المؤقتة برفقة وكيل عام وزارة الصحة ومسؤولي الصحة بديوان وزارة الصحة ،عقب مراسم وضع حجر الاساس لمستشفي عمر المختار العام بزيارة و جولة ميدانية لمستشفى عمر المختار لقروي،جنوب مدينة البيضاء التي تتضمن أقسام الإسعاف والطوارئ، والعناية والإيواء، وقسم الأشعة ومعمل التحاليل، وغرف عمليات النساء والولادة إلى جانب قسم لمرضى الكلى وصيدلية وعدد من العيادات الخارجية والوقوف عن كثب علي واقع الخدمات الصحية التي يقدمها للمرضي والمترددين .

ويشار الى انه حضر احتفالية التدشين، مدير ادارة الموارد البشرية الاستاذ محمد الجبالي ومدير ادارة الشؤون الاداريةً والخدمات بديون وزارة الصحة الاستاذ عبدالوهاب بشوق ومدير ادارة الاعلام بديوان وزارة الصحة الاستاذ معتز الطرابلسي ومدير مكتب الوكيل العام الاستاذ طارق نوح ورئيس غرفة عمليات الطوارئ الاستاذ ابراهيم اليتيمي بالاضافة الي حضور عدد من أعيان ومشائخ بلدة عمر المختار وبعض المهتمين بالجانب الصحي ، والشركة المنفذة للمشروع. (وال – عمر المختار) ع ع

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