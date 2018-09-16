الأمم المتحدة تؤكد تورط مليشيات الرئاسي في الاستيلاء على الأموال العامة 

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف التقرير الصادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، النقاب عن تأثير المجموعات المسلحة في طرابلس خاصةً، وليبيا عامةً على مؤسسات الدولة في اتخاذ القرارت؛ لتعزيز مصالحها السياسية والاقتصادية.

وبيّن التقرير اتساع بقعة تهديدات المجموعات المسلحة لموظفي مؤسسات الدولة، للاستيلاء على أموالها، مؤكداً أن هذه الأفعال تعيق الدولة الليبية في الانتقال السياسي، وتهدد السلام في البلاد.

وأوضح التقرير تدخل الفرقة الأمنية الثامنة مايسمي بــ” النواصي” في عمل المؤسسة الليبية للاستثمار، وأجبرت إدارة المؤسسة على تعيين أشخاص من الكتيبة، مما اضطر بعض القيادات العليا بالمؤسسة مغادرة طرابلس، وحاولت نقل مقر الليبية للاستثمار من برج طرابلس ، الأمر الذى عارضته الفرقة الأمنية، وفق التقرير.

وأكد فريق خبراء الأمم المتحدة تدخل قائد كتيبة ثوار طرابلس في عمل المؤسسة الوطنية للنفط، وحاول إبرام صفقة لصالح شركة كندية بقوة السلاح .

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