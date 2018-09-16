توزيع “3400” كيس من الدقيق على مخابز في بلدية سلوق

سلوق 16 سبتمبر 2018 (وال)- تم توزيع عدد 3400 كيس من الدقيق على 16 مخبز في بلدية سلوق، من بينهن 2 مخبز في منطقة جردينه.

وبحسب الإعلامي بوحدة الدوريات بمركز الحرس البلدي سلوق، عبدالعاطي الأوجلي، تم استلام الشحنة من صندوق موازنة الأسعار بنغازي، وجرت عملية توزيعها بواقع 200 كيس دقيق لكل مخبز.

وقدم الأوجلي الشكر للإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، ولمركز شرطة النواقية، لقيامهم بتأمين وصول الدقيق إلى المخابز بمدينة سلوق وجردينه، ووقوفهم مع وحدة دوريات الحرس البلدي سلوق، في توزيع الدقيق على كل مخبز، حسب الجدول المعد من آمر وحدة الدوريات بمركز الحرس البلدي سلوق، وجرت عملية توزيع كل الكمية حسب المطلوب والمعمول به.( وال – سلوق ) س ع / ع ع

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