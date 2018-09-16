ارتفاع طفيف للدولار الأمريكي واستقرار اليورو والاسترليني امام الدينار بمستهل السوق الموازي اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف بمستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار صباح اليوم 6.230 دينار ليبي للبيع و 6.210 دينار للشراء, واستقر الدولار خلال اليومين الماضيين عند هذا السعر ترقباً لما ستؤول له الاصلاحات الاقتصادية والرسوم الاضافية على النقد.

بدوره صعد استقر اليورو مساء اليوم مع بدء تعاملات السوق الموازي إلى 7.258 دينار ليبي, كما استقر سعر الجنية الاسترليني إلى 8.149 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي يوم امس عند سعر منخفض ب6.220 دينار وارتفع عند الاغلاق إلى 6.225 دينار للدولار الامريكي الواحد.

ويتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعلن عنه معالجة السعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.

ويعيش السوق الموازي حالة من التذبذب والترقب والخوف مما ستؤول إليه الإصلاحات الاقتصادية بشأن تعديل سعر الصرف والرسوم المفروضة على النقد الاجنبي، ما دفع الدولار للارتفاع بشكل حذر.