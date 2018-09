ترمب يعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الصين 

المتوسط:

يخطط الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركيّة بنسبة 10% على واردات صينيّة بقيمة 200 مليار دولار، في خطوة قد يُعلن عنها في الأيّام المقبلة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركيّة أمس السبت.

وكتبت صحيفة “واشنطن بوست” أنّ ترمب “قرّر فرض رسوم جمركيّة على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار”، مضيفةً أنّ إعلاناً في هذا الصدد قد يصدر “في غضون أيام قليلة”.

كما تحدّثت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن إعلان في هذا الإطار سيصدر غداً.

وتحدّثت الصحيفتان، نقلاً عن مصادر لم تكشفا هويتها، عن رسوم بنسبة 10%، وليس 25% كما كان قد ذُكر حتى الآن.

وكان ترمب فرض رسوما جمركية مشددة بنسبة 25% على منتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار مستوردة إلى الولايات المتحدة.

ويُبدّد احتمال فرض رسوم جديدة الآمال في تخفيف التوتّرات بين الولايات المتحدة والصين قريبا.

وكانت واشنطن وبكين أبدتا الأسبوع الماضي استعدادهما لاستئناف الحوار، تجنّبًا لتصاعد الحرب التجارية التي بدأت تؤثّر سلبًا على الشركات الأميركية في الصين.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض لينزي والترز قالت يوم الجمعة إن ترمب “كان واضحا في شأن أنه سيستمر وإدارته في اتخاذ إجراءات للتعامل مع الممارسات التجارية غير العادلة من جانب الصين. نحن نشجع الصين على معالجة المخاوف القائمة منذ فترة طويلة والتي أثارتها الولايات المتحدة”.

وأبلغ مصدر على دراية بالموضوع رويترز يوم الجمعة بأن ترمب أصدر بالفعل توجيهات لمساعديه للمضي قدما في فرض الرسوم الجمركية على الرغم من محاولات وزير الخزانة ستيفن منوتشين لاستئناف المباحثات مع الصين.

