بنغازي 16 سبتمبر 2018 (وال) – عقد الاجتماع التمهيدي الثاني للإدارات والقطاعات والمؤسسات داخل نطاق بلدية بنغازي في ديوان مصلحة التخطيط العمراني في المدينة التي لها علاقة بالصناعة العمرانية داخل المدينة.

وقالت رئيس مصلحة التخطيط العمراني فرع بنغازي فوزية بوشعالة إن الهدف من الاجتماع الثاني الوصول إلى قراءة واعية للمشهد التخطيطي الراهن، والوقوف على القضايا، والتحديات التي تواجه العملية التخطيطة.

وأضافت بوشعالة أن الاجتماعات المتتالية من أجل إقامة جلسات حوار شهرية وربع سنوية للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة للوصول لنتائج وحلول مثلي للمشاكل التي يمر بها مخطط المدينة، ومواكبة المستجدات، ومعالجتها ووضع الحلول لها أول بأول، وتوفير المعلومات والبيانات والاحصائيات .

وأوضحت نسعى للمشاركة في تحديد مواقع المشاريع العامة، وتحديد أولويات تنفيذها، ودراسة الصعوبات، والمشاكل التي تواجه المخطط، ومعالجة مايمكن علاجه.

ونوهت إلى ضرورة مشاركة المنظمة والتعاون الجاد من أجل توحيد المفاهيم وصياغة رؤية مشتركة، والتأكيد علي الحقائق في المشهد العمراني بشكل عام والنظرة الموضوعية.

وتطرقت بوشعالة في حديثها – عن الاحتماع – إلى ضرورة الحفاظ على هوية المدينة، وإرثها المعماري والتاريخي، وعدم المساس به إلا عن طريق مختصين في الترميم والصيانة (المدينة القديمة والمعالم التاريخية ).

وقالت حيث تناول الاجتماع التنسيق مع صناع القرار المحلي والوطني من أجل التأكيد على أهمية التخطيط العمراني لصنع التنمية واعتباره أهم الاولويات لتحسين جودة الحياة . (وال – بنغازي) م ك / ع ع

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