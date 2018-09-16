أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاحد 16/9/2018 وسعر الذهب والفضة

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 15 سبتمبر 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.230 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد استقر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 7.258 دينار.

وشهد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى استقراره مع بدء التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 8.149 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث4

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.250 دينار 6.230 دينار اليورو 7.282 دينار 7.202 دينار الجنية الاسترليني 8.175 دينار 8.095 دينار الليرة التركية 1.017 دينار 0.937 دينار الدينار التونسي 2.250 دينار 2.170 دينار الجنية المصري 0.349 دينار 0.269 دينار الدولار الكندي 4.796 دينار 4.716 دينار الدينار الاردني 8.801 دينار 8.721 دينار حوالات دبي-تركيا 6.380 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا دولار = 5.250 دينار كاش – 6.750 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.320 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.300 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 177 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 206.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 236 دينار

كسر الفضة = 2.25 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.