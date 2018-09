«بن زايد» يقر اعتمادا إضافيا للميزانية بـ1.9 مليار درهم

المتوسط:

اعتمد رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لعام 2018 في شأن تقرير إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018.

ونص المرسوم بقانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على أن تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ مليار و969 مليونا و269 ألف درهم، يمول من الاحتياطي العام للدولة، بحسب ما ورد في “وام”.

ووفقا للمرسوم بقانون تزاد تقديرات مصروفات وإيرادات ميزانية كل من مكتب وزير التسامح عن السنة المالية 2018 بمبلغ 21 مليون درهم، ووكالة الإمارات للفضاء بمبلغ ثلاثة ملايين و500 ألف درهم، والمجلس الوطني للإعلام بمبلغ 3 ملايين و917 ألف درهم، والهيئة العامة للرياضة 6 ملايين و822 ألف درهم، وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية بمبلغ 9 ملايين و970 ألفا و100 درهم.

