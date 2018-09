المتوسط:

أعرب أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد عن قدرة المملكة على تحقيق معدل النمو الاقتصادي الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي عند 1.9 بالمئة هذا العام إذا ظلت جميع المؤشرات دون تغيير.

وبعد مشاورات سنوية مع الحكومة السعودية الشهر الماضي، توقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9 بالمئة في 2018 لأسباب منها ارتفاع إنتاج النفط، وذلك عقب انكماش بلغت نسبته 0.9 بالمئة العام الماضي.

The post الخليفي: الاقتصاد السعودي بإمكانه تحقيق توقعات صندوق النقد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية