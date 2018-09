البورصة المصرية تخسر مليار و300 مليون دولار

المتوسط:

هبطت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو حاد، لدى إغلاق معاملات اليوم الأحد، أول تداولات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المصرية والأجنبية والمتعاملين العرب الأفراد.

وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 24.6 مليار جنيه “1.3 مليار دولار”، ليسجل مستوى 825 مليارًا، وسط تراجعات مدوية لأسعار الأسهم التى وصل بعضها لأدنى مستوى فى تاريخه، ما أجبر إدارة البورصة على إيقاف التعامل على أكثر من 30 شركة؛ لتجاوزها نسب الهبوط المحددة.

وفقد المؤشر الرئيسي للبورصة “إى جى إكس 30″ نحو 553 نقطة بما نسبته 3.61%، ليسجل مستوى 14755 نقطة، وهو أكبرهبوط يومى منذ تحرير سعر الصرف، كما انخفض المؤشر الثانوى”إى جى إكس 70” بنسبة 1.23% تعادل 9.13 نقطة خسارة، ليسجل مستوى 733.6 نقطة، ما ساهم فى تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا “إى جى إكس 100” بنسبة 1.87% تعادل 35.6 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 1864 نقطة.

وسجل إجمالى قيم التعاملات مستوى 634.4 مليون جنيه، بتداول نحو 251.6 مليون ورقة مالية تمت من خلال تنفيذ 23.2 ألف صفقة بيع وشراء.

وأرجع وسطاء بالسوق تلك التراجعات إلى عدة عوامل مجتمعة، أبرزها الأزمات التى تعانى منها الأسواق الناشئة، فضلًا عن تجدد قضية التلاعب بالبورصة المتورط فيها كل من جمال وعلاء مبارك وياسر الملوانى وحسن هيكل ومسئول بشركة “القلعة للاستشارات المالية”.

