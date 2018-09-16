مركزي طرابلس يصدر تعليماته للمصارف للبدء في إجراءات منحة أرباب الأسر الإضافية

طرابلس-العنوان

أعلن مصرف ليبيا المركزي طرابلس إصدار محافظه الصديق الكبير تعليماته للمصارف التجارية بالبدء في صرف منحة الـ 500 دولار أمريكي لكل مواطن، والتي تمت إضافتها لمخصص أرباب الأسر عن العام 2018.

وأفاد المصرف، أن هذه التعليمات تأتي في إطار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي جرى الإعلان عنها.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، قد وقعا في حضور رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، يوم الأربعاء الماضي، على مرسوم تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، والتي من بينها زيادة مخصصات أرباب الأسر إلى ألف دولار سنويا لكل فرد من أفراد العائلة.



Tweet



Telegram

WhatsApp





طباعة



مرتبط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية