وزيرة الاستثمار المصرية تُشارك في أول معرض دولى متخصص فى الاستثمار والتوكيلات التجارية

تحت رعاية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، يقام فى الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل المعرض الدولى للاستثمار والتوكيلات التجارية “بيزنكس “بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس

المعرض يعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط والمتخصص فى هذا القطاع المهم والحيوى لاستغلال فرص الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى شهدت نموا كبيرا خلال الفترة الماضية بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ودعم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

من جانبه قال مروان عبدالزراق رئيس شركة “فرانشيز جيت ” التى تشارك فى تنظيم المعرض مع مؤسسة الأهرام أن المعرض يعتبر فرصة ذهبية للشركات لتلبية أعمالها وتلبية طلبات السوق والمستثمرين والموزعين والوكلاء.

وأضاف أن المعرض سيضم 150 شركة محلية ودولية فى مختلف القطاعات الاستثمارية لنقل تجاربهم من خلال ورش العمل التى تقام على هامش المعرض من خلال 25 ورشة عمل

وأشار عبدالرازق، إلى أن المعرض يعتبر منصة متكاملة لتوفير فرص الأعمال والاستثمار المختلفة والخدمات اللوجيستية لتلك الأعمال والخدمات التجارية وأن المعرض سيوفر فرص الاستثمار فى 6قطاعات رئيسية وهى :فرص الامتياز التجارى والدولى والمحلى وتكوين شراكة وكالات معتمدة وتوزيع وفرص تمويلية وخدمات مالية والاستثمار والتسويق العقارى الذى يضم الادارى والتجارى من أجل تسهيل اقامة المشروعات

وشدد عبدالرازق أن التعاون مع مؤسسة الأهرام كشريك رئيس يعد أمر يدعوا الى الفخر والاعتزاز واضافة حقيقية للشركات الكبرى التى تعمل فى هذا القطاع حيث تحظى بثقة وتقدير جميع العملاء فى القطاعات التجارية وأنها ستبقى نقطة مضيئة فى سجل شركة “فرانشيز جيت .

