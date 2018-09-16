البدء بصرف 500 دولار لكل مواطن

أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، اليوم الأحد، تعليماته للمصارف التجارية للبدء بصرف 500 دولار أميركي لكل مواطن.

وقال المصرف في بيان بصفحته في “فيسبوك”، إن المبلغ المذكور إضافته إلى مخصصات أرباب الأسر عن العام 2018، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي التي أُقر مؤخرا من المجلس الرئاسي والمصرف المركزي والمجلس الأعلى للدولة.

وتضمنت الإصلاحات الاقتصادية، رفع سقف الحوالات لأغراض العلاج والدراسة، والسماح لكل مواطن بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار سنويا بالطرق المتاحة، وإضافة مبلغ 500 دولار لقيمة مخصصات أرباب الأسر.

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