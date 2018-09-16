اقتصاد

البدء بصرف 500 دولار لكل مواطن

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، اليوم الأحد، تعليماته للمصارف التجارية للبدء بصرف 500 دولار أميركي لكل مواطن.

وقال المصرف في بيان بصفحته في “فيسبوك”، إن المبلغ المذكور إضافته إلى مخصصات أرباب الأسر عن العام 2018، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي التي أُقر مؤخرا من المجلس الرئاسي والمصرف المركزي والمجلس الأعلى للدولة.

وتضمنت الإصلاحات الاقتصادية، رفع سقف الحوالات لأغراض العلاج والدراسة، والسماح لكل مواطن بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار سنويا بالطرق المتاحة، وإضافة مبلغ 500 دولار لقيمة مخصصات أرباب الأسر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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