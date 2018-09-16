الكبير يأذن للمصارف بالبدء في صرف 500 دولار إضافية لكل مواطن

أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن محافظ المصرف الصديق الكبير أصدر تعليماته للمصارف التجارية بالبدء في صرف 500 دولار أمريكي لكل مواطن، والتي تمت إضافتها لمخصص أرباب الأسر عن العام 2018.

وجاء إضافة هذا المبلغ لمخصص أرباب الأسر عن العام 2018، وفقا لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أعلنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الأربعاء الماضي، وذلك في خطوة هامة لرفع المعاناة عن المواطن وإنعاش الاقتصاد في البلاد.

واُعتمد البرنامج خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الأربعاء الماضي بطرابلس، ونائبه أحمد معيتيق، إضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري.

وتضمن محضر الاجتماع الخاص بشأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، ومراجعة سياسة دعم محروقات والإجراءات المصاحبة لها، إلى جانب إضافة مبلغ 500 دولار أمريكي لمخصص أرباب السر لكل مواطن عن العام 2018.

وشمل البرنامج الذي اتفق بشأنه المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.

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