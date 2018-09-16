الدولار الامريكي يتراجع بشكل ملحوظ امام الدينار بالسوق الموازي

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل ملحوظ بختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 6.160 دينار ليبي للبيع و 6.140 دينار للشراء, واستقر الدولار خلال اليومين الماضيين قريبا من هذا السعر, لكنه عاود الانخفاض مع اعلان السراج أنه ستكون هناك إجراءات تنفيذية للإصلاحات الاقتصادية خلال هذا الاسبوع.

بدوره انخفض استقر اليورو مساء اليوم مع ختام تعاملات السوق الموازي إلى 7.177 دينار ليبي, كما انخفض سعر الجنية الاسترليني إلى 8.057 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر ب6.230 دينار وكان قد ارتفع خلال التعاملات مساءا إلى 6.270 ولكنه عاود الانخفاض عند الاغلاق إلى 6.160 دينار للدولار الامريكي الواحد.

ويتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعلن عنه معالجة السعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.

ويعيش السوق الموازي حالة من التذبذب والترقب والخوف مما ستؤول إليه الإصلاحات الاقتصادية بشأن تعديل سعر الصرف والرسوم المفروضة على النقد الاجنبي، ما دفع الدولار للارتفاع بشكل حذر.