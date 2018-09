سويسرا تمنح أموالا بالمجان لمواطنيها

المتوسط:

اختارت السلطات السويسرية قرية رايناو البالغ عدد سكانها 1300 نسمة لتطبيق فكرة منح الدخل الأساسي الشامل غير المشروط لكل فرد من سكان هذه القرية.

وحددت السلطات قدر الدخل الأساسي غير المشروط بما بين 640 دولارا، وألفين وستمئة دولار أمريكي، حسب عمر المستفيد، حيث سيتلقى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاما الحد الأقصى للمنحة، بحسب ما ذكرته صحيفة “ذي صان” البريطانية.

وسيمنح هذا المبلغ لكل فرد من سكان البلدة شهريا، بغض النظر عن عمله وطبيعة مهنته.

وفازت البلدة بهذا المشروع التجريبي من بين 100 بلدة أخرى، بعد عامين من رفض قرابة 80% من المواطنين السويسريين مقترحا بمنح دخل أساسي في استفتاء رسمي.

تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى الرسمي للأجور في سويسرا يساوي نحو ألفين وخمسمئة فرانك سويسري.

