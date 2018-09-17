البريقة: الوقود متوفر والجهود تبذل لتزويد الجنوب

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، الاثنين، توفر كافة أنواع الوقود بمستودعاتها وعبر النواقل في طرابلس ومصراته والزاوية.

وقال مدير مكتب الإعلام بالشركة أحمد المسلاتي في تصريح للرائد، إن عمليات التزويد لشركات التوزيع مستمرة وبشكل اعتيادي، مؤكدا أن الازدحام الحاصل بمحطات الوقود قد بدأ في الاختفاء بعد اكتفاء المواطنين بالبنزين وتدفقه المستمر على المحطات.

وأكد المسلاتي أن الجهود لا زالت مبذولة مع جميع الأطراف؛ لتزويد المنطقة الجنوبية بالوقود، مناشدا كافة الجهات تحمل مسؤولياتها تجاه ما يعانيه أهل الجنوب من نقص في المشتقات النفطية.

يذكر أن محطات الوقود في طرابلس شهدت ازدحاما منذ أسبوعين؛ بسبب إغلاق بعض المحطات بعد انهيار شبكة الكهرباء، والاشتباكات المسلحة جنوب العاصمة.

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