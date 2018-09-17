كوشاري وشكري يبحثان آلية تطوير عمل منظمة (D8)

بحث أمين عام منظمة مجموعة الدول الثماني النامية (D8) كوجعفر كوشاري مع وزير الخارجية المصري سامح شكري سبل التعاون الثنائي بين مصر والمنظمة بشتى المجالات .

وبحسب وزارة الخارجية المصرية، أكد شكري خلال اللقاء الذي عقد أمس الأحد، على دعم مصر لكافة الجهود الرامية لتطوير آليات العمل بالمنظمة وأنشطتها التنموية في الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن مصر تعد أول دولة قامت بالتصديق على ميثاق التعاون الاقتصادي للمنظمة في نوفمبر 2013، فضلاً عن استضافتها للعديد من الاجتماعات الوزارية للمنظمة، وآخرها الاجتماع الوزاري الخامس للدول أعضاء المنظمة في مجال الصناعة في مايو 2016.

و أوضح كوشاري أن مصر تعد شريكاً أساسياً للمنظمة على مدار السنوات الماضية، مشيراً لتطلعه لاستمرار دعم مصر للمنظمة خلال الفترة المقبلة.

وتطرق اللقاء إلى أهم القضايا المطروحة في المنظمة تمهيداً لتولي مصر لرئاستها في عام 2021، وفي مقدمتها تطوير آلية اتخاذ القرار، وكيفية التغلب على كافة المعوقات لتفعيل اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء، فضلاً عن إنشاء جامعة لتعزيز التبادل العلمي والبحثي بين الأعضاء بالمنظمة، وتطوير التعاون بين دول المنظمة في مجال الزراعة والأمن الغذائي؛ وغيرها من الأفكار والمبادرات الجديدة التي يمكن النظر في دراستها وكيفية تفعيلها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا