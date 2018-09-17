أسعار النفط ترتفع

بكين-العنوان

ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم الإثنين على الرغم من تأكيدات من واشنطن أن السعودية وروسيا والولايات المتحدة يستطيعون زيادة الإنتاج بسرعة كافية لتعويض نقص الإمدادات من إيران وغيرها.

وقال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري يوم الجمعة إنه لا يتوقع زيادة كبيرة في الأسعار وإن الدول الثلاث، وهم أكبر ثلاثة منتجين في العالم، يمكنهم رفع الإنتاج العالمي على مدى 18 شهرا.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 25 سنتا إلى 78.34 دولار للبرميل ليعكس خسائر سابقة في الجلسة بنسبة 0.2 بالمئة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا إلى 69.27 دولار للبرميل بعد أن سجل هبوطا قدره 20 سنتا في وقت سابق من الجلسة.

المصدر-(رويترز)



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