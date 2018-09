أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركى، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل البطالة إلى 10.2% في الفترة من مايو إلى يوليو، مقارنة بـ9.7%، قبل شهر، إذ لم يتغير المعدل عنه قبل عام.

وبلغت البطالة في القطاعات غير الزراعية 12.1% في المتوسط بين مايو ويوليو، مقارنة بـ11.6% قبل شهر، وانخفاضا من 12.2 % قبل سنة.

