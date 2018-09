شراكة مع “غازتك” و”إينى” لإنشاء محطة تموين نموذجية بمصر

شهد وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، توقيع اتفاقية بين شركتى غازتك وإينى الإيطالية، أحد المساهمين في شركة غازتك، بهدف إنشاء محطات خدمة نموذجية متكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل.

ووقع الاتفاقية عن شركة غازتك المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس الشركة، وستيفانو كيسى، مدير الشئون الفنية والعضو المنتدب للشركة، وعن شركة إينى الإيطالية، جيوزيبى ريتشى، رئيس قسم التكرير والتسويق بالشركة.

