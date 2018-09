أعلن ياسر الرميان، مدير صندوق الاستثمارات العامة السعودى، إنه حصل على قرض دولي مجمع بقيمة 11 مليار دولار، ويعد أول قرض تجاري لصندوق الثروة السيادي الرئيسي في المملكة.

وقال مدير الصندوق في بيان، اليوم الاثنين، إن القرض يعد الخطوة الأولي لدمج القروض وأدوات الدين في استراتيجية التمويل الطويلة الآجل للصندوق، لافتا إلى أن الصندوق سيصبح من أبرز مستخدمي الخدمات المصرفية في المنطقة.

