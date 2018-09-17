ارتفاع طفيف للدينار أمام الدولار واليورو والاسترليني بمستهل السوق الموازي اليوم

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل ملحوظ بمستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 6.150 دينار ليبي للبيع و 6.130 دينار للشراء, وعاود الدولار الانخفاض مع اعلان السراج أنه ستكون هناك إجراءات تنفيذية للإصلاحات الاقتصادية خلال هذا الاسبوع.

بدوره تراجع استقر اليورو مساء اليوم مع بدء تعاملات السوق الموازي إلى 7.165 دينار ليبي, كما هبط سعر الجنية الاسترليني إلى 8.044 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي امس عند سعر ب6.230 دينار وكان قد ارتفع خلال التعاملات مساءا إلى 6.270 ولكنه عاود الانخفاض عند الاغلاق إلى 6.160 دينار للدولار الامريكي الواحد.

ويتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعلن عنه معالجة السعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.

ويعيش السوق الموازي مؤخراً حالة من التذبذب والترقب لما ستؤول إليه الإصلاحات الاقتصادية بشأن تعديل سعر الصرف والرسوم المفروضة على النقد الاجنبي، ما دفع الدولار للتذبذب عند سعر 6.150 و6.330 دينار.