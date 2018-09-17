الوطنية للنفط والبريقة تؤكدان توفر جميع أنواع الوقود

طرابلس-العنوان

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط والغاز توفر كافة أنواع الوقود بمستودعاتها وعبر النواقل في طرابلس ومصراته والزاوية.

وطمأنت شركة البريقة المواطنين أن عمليات التزويد لشركات التوزيع مستمرة وبشكل اعتيادي وأن الازدحام الحاصل وغير المبرر بمحطات الوقود قد بدأ في الاختفاء بعد اكتفاء المواطنين بالبنزين، وذلك بفضل تدفق البنزين على المحطات والجهود المبذولة من كافة العاملين بالشركة وفي جميع المواقع.

وأكدت الشركة، أن الجهود مازالت تبذل مع كافة الأطراف لتزويد منطقة الجنوب الليبي بالوقود.

وناشدت الشركة، تحمل كافة الجهات مسئولياتها اتجاه ما يعاني منه المواطنون في الجنوب من نقص للمشتقات النفطية.

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